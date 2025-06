Raffadali: “Andate fuori di casa: è nostra!”: un rinvio a giudizio e due abbreviati

Condividi

Visualizzazioni 204

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha rinviato a giudizio un imputato, e ne ha ammessi al giudizio abbreviato altri due. I tre sono stati arrestati dai Carabinieri il 23 maggio del 2024 per estorsione, violenza privata, danneggiamento e violazione di domicilio. Si tratta di Gabriele Minio, 36 anni, di Raffadali, rinviato a giudizio, e poi Giuseppe Casà, 28 anni, e Samuel Donzì, 23 anni, entrambi di Agrigento, e che saranno giudicati in ordinario. I tre nel maggio 2024 avrebbero minacciato di morte un’intera famiglia (padre, madre e due figli minori) affinchè sgomberassero la loro casa, un appartamento a Raffadali, per appropriarsene, tra insulti, minacce, tentativi di effrazione e colpi di pistola contro la loro auto.