Raffadali, aggressione dopo dissapori familiari: condannati marito e moglie

Dissapori familiari nati dopo la separazione del figlio sono degenerati in una violenta aggressione ai danni dell’ex nuora e dell’ex consuocera. Il giudice Rossella Ferraro ha condannato un settantacinquenne di Raffadali a dieci mesi di reclusione e la moglie, di cinquantasei anni, a sei mesi.

I fatti risalgono al 23 dicembre 2021. Secondo quanto ricostruito in aula, durante una discussione tra le due famiglie il pensionato avrebbe rivolto pesanti insulti e minacce alla consuocera, arrivando a dirle: “Ti ammazzo, tanto ho il tumore e non vado in galera”. Subito dopo sarebbe scattata l’aggressione fisica: mani al collo, un pugno al volto e calci al gluteo che avrebbero causato alla donna traumi cranici e addominali.

Nel corso dell’episodio violento sarebbe stata aggredita anche l’ex nuora, afferrata per il cappuccio e scaraventata a terra. La moglie del settantacinquenne, inoltre, avrebbe morso alla mano la consuocera.

Le due vittime, entrambe residenti ad Aragona, assistite dagli avvocati Daniele Re e Salvatore Di Sciacca, si sono costituite parti civili nel processo. Gli imputati, difesi dall’avvocato Aldo Virone, oltre alla condanna penale dovranno ora risarcire i danni alle parti offese.