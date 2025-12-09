Raccolta differenziata, domani raccolta a rischio per lo sciopero dei lavoratori del comparto di igiene ambientale

Condividi

Raccolta differenziata a rischio domani sia ad Agrigento che negli altri centri della provincia.

Il servizio, spiegano le ditte del Raggruppamento di imprese Iseda e Sea, potrebbe subire un rallentamento o in alcuni casi potrebbe non essere effettuato, a causa dello sciopero nazionale del comparto di Igiene ambientale indetto dai sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil e Fiadel.

L’adesione allo sciopero è incerta, per cui non è possibile sapere in anticipo in quali zone il servizio non verrà effettuato. Si fa appello ai cittadini di rientrare i mastelli della frazione in turno per domani, mercoledì 10 dicembre, se a metà mattinata gli operatori ecologici non saranno passati.