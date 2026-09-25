Racalmuto, raid vandalico al parco Messana: danneggiati segnapassi, cestini e fontana

Condividi

Visualizzazioni 163

Vandali in azione al parco Messana di Racalmuto, dove diversi elementi dell’arredo pubblico sono stati danneggiati. Nel mirino sono finiti i segnapassi a led, alcuni cestini per la raccolta dei rifiuti e una fontana in marmo.

A segnalare quanto accaduto ai carabinieri è stato un responsabile dell’ufficio tecnico del Comune. I danneggiamenti, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati provocati da persone non ancora identificate, che hanno colpito diverse strutture presenti all’interno dell’area verde.

Il Comune ha effettuato una prima stima dei danni, quantificandoli in circa 2 mila euro. La somma non risulta coperta da alcuna polizza assicurativa.

Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione di Racalmuto. I militari stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire la dinamica del raid e individuare i responsabili.

Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, qualora disponibili, per cercare di dare un volto agli autori degli atti vandalici.