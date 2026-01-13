Racalmuto, quasi un chilo e mezzo di cocaina: arrestato

Condividi

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno arrestato un uomo di 43 anni di Racalmuto, disoccupato. Nel corso di una perquisizione domiciliare indotta da sospetti investigativi, sono stati rinvenuti e sequestrati quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish, materiale utile per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e 2.650 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga, immessa nel mercato, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. Il racalmutese è stato trasferito in carcere. Le indagini proseguono alla ricerca delle fonti di approvvigionamento.