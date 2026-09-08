Racalmuto, le urla sventano un furto in un villetta

Un ladro ha tentato di rubare in una villetta nella periferia di Racalmuto, ma è stato scoperto dalla proprietaria, una donna di 45 anni, che lo ha costretto alla fuga. Lei, insospettita da alcuni rumori, ha girato tra le stanze e si è imbattuta nel malvivente intento a rovistare dappertutto. Ha subito reagito, iniziando a urlare. Lui è scappato senza riuscire a rubare nulla. Dopo l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Indagini in corso.
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