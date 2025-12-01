Racalmuto, investito da un’auto, si è risvegliato dal coma

Condividi

A Palermo, al Policlinico, si è risvegliato dal coma Matteo Ferlisi, 45 anni, originario di Racalmuto, venditore ambulante, investito da un pirata della strada, poi identificato e denunciato, sabato 22 novembre a Campobello di Licata. Ferlisi è cosciente, risponde agli stimoli, ha riconosciuto moglie e figli. Adesso necessita di un intenso periodo di riabilitazione. Sarebbe stato tuttavia scongiurato il peggio. Ha subito due interventi chirurgici. La prognosi è ancora riservata.