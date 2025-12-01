Racalmuto, investito da un’auto, si è risvegliato dal coma

A Palermo, al Policlinico, si è risvegliato dal coma Matteo Ferlisi, 45 anni, originario di Racalmuto, venditore ambulante, investito da un pirata della strada, poi identificato e denunciato, sabato 22 novembre a Campobello di Licata. Ferlisi è cosciente, risponde agli stimoli, ha riconosciuto moglie e figli. Adesso necessita di un intenso periodo di riabilitazione. Sarebbe stato tuttavia scongiurato il peggio. Ha subito due interventi chirurgici. La prognosi è ancora riservata.
Notizie correlate
-
Finanziato il nucleo polivalente culturale e ricreativo a FontanelleCondividi Visualizzazioni 121 Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento «Con grande soddisfazione comunico...
-
L’incendio alla scuola Pestalozzi di Catania, Mucci: “Un atto doloso contro la cultura e la legalitàCondividi Visualizzazioni 179 “Il Sindacato Generale Scuola di Catania si schiera al fianco dell’istituto dopo il...
-
Ancora un pareggio per l’Akragas, Catania: “Nessun allarme, è una battaglia ogni domenica”Condividi Visualizzazioni 174 Allo stadio Totò Russo l’Akragas rallenta ancora. Arriva un altro pareggio, il secondo consecutivo, che...