Racalmuto, fondazione Leonardo Sciascia; apprezzamenti per l’On. Carmelo Pace

Il direttivo di Racalmuto della Democrazia Cristiana, e i consiglieri Giusy Petrotto e Paolino Mattina, esprimono apprezzamento per l’ impegno da parte dell’On. Carmelo Pace in favore della “Fondazione Leonardo Sciascia” in quanto, su iniziativa dello stesso, l’Ente è stato attenzionato in Commissione Bilancio mediante l’inserimento di contributi per il prossimo triennio. L’auspicio degli scriventi è che, in fase di approvazione della Finanziaria, l’Assemblea Regionale possa votare favorevolmente tale iniziativa al fine di poter continuare a valorizzare l’attività di promozione della Fondazione, dell’opera e del pensiero di Leonardo Sciascia.