Racalmuto, donna si barrica in casa con i figli; intervengono i Carabinieri

Apprensione a Racalmuto, in via don Luigi Sturzo, allorchè una donna dall’alba di oggi si è barricata in casa con i suoi due figli, di 4 e 7 anni. Ciò sarebbe seguito ad una lite familiare, forse con il marito. La donna sin da subito ha manifestato che non avrebbe arrecato alcun male ai bambini. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti al fine di rasserenarla e di consentire l’ingresso nell’abitazione. Poi si è ritenuto opportuno entrare non attendendo oltre. I Vigili del fuoco e i militari si sono arrampicati con una scala ad un balcone, al primo piano della palazzina. Lei, che soffrirebbe da tempo di uno stato depressivo, non ha opposto resistenza, mantenendosi seduta su un divano. Anche il marito è giunto sul posto dopo essere stato informato. In via Sturzo si è recata il magistrato di turno della Procura di Agrigento, Elenia Manno.