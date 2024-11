Racalmuto, donna al “Sant’Elia” dopo caduta dal terzo piano di casa

Condividi

A Racalmuto una donna di 50 anni è precipitata dal terzo piano della sua abitazione nei pressi della chiesa del Monte. Per soccorrerla è atterrato allo stadio La Mantia un elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. In corso di accertamento sono le cause della caduta da parte dei Carabinieri. Forse si tratta di una struttura precaria perché anche il marito lo scorso 2 agosto è caduto allo stesso modo durante dei lavori domestici, con conseguenze non mortali ma subendo solo delle fratture.