Racalmuto, accoltellamento in un centro d’accoglienza per migranti

A Racalmuto in un Centro d’accoglienza per immigrati un litigio insorto tra gli ospiti della struttura è degenerato in rissa. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un egiziano di 19 anni. Gli si contestano i reati di lesioni personali e porto abusivo d’arma allorchè, durante le concitate fasi dello scontro, avrebbe accoltellato e ferito, non gravemente, un tunisino di 28 anni, soccorso e trasportato in ospedale.