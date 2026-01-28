Quote di genere: la Sicilia non può più attendere!!!

Condividi

La Consigliera di parità della Regione Sicilia avv. Angela Galvano, di concerto con la sua supplente Dott.ssa Di Giorgi e le consigliere provinciali, in vista della seduta di oggi all’ ARS sul tema ” quota di genere” sostengono, con forza, la necessità di allinearsi al resto dell’ Italia garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi, non inferiore al 40%, nelle giunte e nei luoghi decisionali. È doveroso nei confronti della “Nostra Sicilia” introdurre le “quote di genere” rispondendo agli indirizzi internazionali e all’ obiettivo 5 dell’ Agenda 2030 ONU, in quanto esse rappresentano uno strumento essenziale per assicurare una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e della qualità della governance, nonché una rappresentanza più equilibrata ed inclusiva.

La Consigliera di parità Regione Sicilia avv. Galvano, la sua supplente Dott.ssa Di Giorgi e le consigliere provinciali si uniscono in ” un’ unica voce” affermando che

la questione delle “quote di genere” non è solo una “questione di numeri” ma è uno strumento di equità per superare gli stereotipi e rappresenta una strategia per arricchire il dibattito politico e le decisioni, al fine di costruire una società più equa ed equilibrata.

La Sicilia non può più attendere!!!