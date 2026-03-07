Quindicenne fermato a San Leone con coltello, tirapugni e hashish: denunciato dai carabinieri

Condividi

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato alla Procura dei Minorenni dopo essere stato trovato in possesso di un coltello, un tirapugni in ferro e alcuni grammi di hashish. Il controllo è avvenuto nella località balneare di San Leone, sul territorio di Agrigento.

Il giovane è stato fermato dai militari dell’Arma dei Carabinieri durante un normale servizio di pattugliamento nella zona. L’atteggiamento del minorenne ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione.

Il controllo è stato effettuato nell’area dell’ex eliporto del quartiere balneare. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto nelle tasche del ragazzo un tirapugni in ferro, un coltello e una piccola quantità di hashish.

Al termine degli accertamenti, per il quindicenne è scattata la denuncia alla Procura dei Minorenni con l’accusa di porto abusivo di armi. Le sostanze stupefacenti e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.