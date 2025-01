Questo scempio non è più tollerabile. La Petix ad Agrigento per raccontare bugie e falsità (ma quando ha piovuto???) Il tutto con l’avallo di chi “ama” Agrigento: Di Rosa del Codacons

Condividi

Stefania Petix ad Agrigento, la peggiore, cattiva e falsa informazione, raccontata a colui il quale “ama” Agrigento. Uno schifo raramente visto in tv, una notizia infarcita di bugie vomitevole pur di denigrare Agrigento. Di Di Rosa, Codacons, lo sappiamo tutti e bene, ma che questa donna palermitana possa prestare il fianco alle bugie belle e buone questo non va proprio. Avete visto tutti il servizio di stasera su striscia. La Petix dice: ” E guardate cosa è successo dopo la copertura dei tombini…”. Ha fatto vedere delle immagini di repertorio di una San Leone allagata. Ma scusate agrigentini, qualcuno di voi ha visto piovere così violentemente ad Agrigento in queste ultime settimane? Ecco il dolo, lo sputafango, il lercio. Hanno accostato ai tombini immagini che non c’entrano nulla, e colui il quale “ama” Agrigento, non ha detto alla Petix che ad Agrigento non piove da almeno un mese? Come mai è stato zitto, come mai uno che “difende” Agrigento possa lasciar dire una porcata bugiarda di così tanta potenza? Dormiva, era distratto, oppure? E dire che si sente stalkerizzato e vuole denunciare. Cosa dovremmo fare, invece, stare zitti dinnanzi a cotanto fango?

Lo sappiamo bene che esiste da decenni il problema degli allagamenti al Villaggio Mosè e San Leone dopo violenti piogge. Ma stavolta la pioggia non c’entra nulla. E’ stata accostata ai tombini sotterrati con dolo per denigrare Agrigento, Agrigento Capitale della Cultura e gli agrigentini onesti e perbene!!

Ed ancora. Hanno fatto vedere che i tombini sono rimasti con il cosiddetto fosso, quando invece il lavoro di ripristino e quindi la messa a livello dei tombini con il manto stradale dopo averli coperti, fa parte dei lavori che sono stati effettuati e da effettuare. Quindi fanno vedere i tombini con il fosso non dicendo che tutto rientra nella tipologia dei lavori. Su questo modo di fare “giornalismo” dovrebbe intervenire l’Ordine dei Giornalisti, perchè non è tollerabile una porcata del genere. Il tutto nel silenzio assenzo di chi ama Agrigento.

Petix, leggi questo scritto: vai a cercare con il tuo bassotto tutte le sporcizie che ci sono a Palermo, probabilmente anche dietro il palazzo di casa tua, ma senza falsificare.. Il tutto con il silenzio di chi ti stava di accanto.

VERGOGNA!

N.B. Cosa fanno adesso i giornalisti di punta delle testate nazionali? Cavallaro, Stella, Dispenza, altri di Repubblica e persino Buttafuoco. Si indigneranno per questo servizio falso e bugiardo oppure no?

Staremo a vedere.