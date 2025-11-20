“Questo matrimonio non s’ha da fare”: canicattinese condannato per omicidio preterintenzionale

Condividi

Visualizzazioni 114

Il 16 luglio del 2021 è morto all’ospedale “Papardo” di Messina il meccanico di 60 anni, Mario Vincenzo Lauricella, di Canicattì, ricoverato in gravissime condizioni il precedente 30 maggio a seguito di un’aggressione e un investimento da parte del tabaccaio, anche lui di Canicattì, Luigi Lalomia, 77 anni, imputato di omicidio perché avrebbe rivolto minacce a telefono e in presenza, e poi avrebbe aggredito a colpi di bastone e investito con un Fiat Doblò il meccanico. L’ira del tabaccaio si è scatenata alla notizia che suo figlio si sarebbe sposato con la figlia del meccanico. Ebbene adesso la Cassazione ha confermato e ha reso definitiva la sentenza di condanna di Lalomia a 9 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale.