Questione idrica a Canicattì: basta fango: la critica politica non è linciaggio personale

In queste settimane il dibattito attorno a Danila Nobile, presidente di Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA), ha assunto toni che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico.

Si può contestare una scelta amministrativa. Si può dissentire su un atto. Si può criticare una strategia.

Quello che non è accettabile è il fango personale. Non è accettabile l’attacco alla donna. Non è accettabile l’attacco alla madre. Non è accettabile, soprattutto, sfiorare o colpire i figli.

La vicenda che coinvolge AICA nasce dalle macerie lasciate da Girgenti Acque, una gestione che ha segnato profondamente il territorio agrigentino. Risanare, riorganizzare, ripristinare regole e legalità non è un’operazione semplice. Significa toccare equilibri consolidati, abitudini, talvolta privilegi.

Nel momento in cui si interviene per riportare ordine — anche nel Comune di Canicattì — è inevitabile che emergano tensioni. Ma la tensione amministrativa non può diventare persecuzione personale. Chi oggi insulta dimostra una cosa sola: la povertà degli argomenti.

Colpire una donna per la sua storia personale, per le difficoltà affrontate, per il percorso umano che l’ha portata fin qui, è un gesto che qualifica chi lo compie, non chi lo subisce. Esiste una differenza netta tra il ruolo istituzionale e la sfera privata. Confonderli è segno di inciviltà. Le istituzioni si criticano nei contenuti. Le persone si rispettano.

E se davvero si vuole entrare nel merito della “diatriba AICA–allacci”, lo si faccia con dati, numeri, proposte alternative. Non con insulti, allusioni, attacchi ai figli. Perché quando si toccano i figli si perde ogni ragione.

Canicattì è fatta di persone perbene, di lavoratori, di famiglie che conoscono il valore della dignità. È a quella parte sana della città che bisogna appellarsi, perché isoli chi trasforma il dissenso in odio.

Il confronto sì. La critica sì. Il linciaggio morale no.

E adesso basta