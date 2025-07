Quattro denunciati per l’aggressione a Ferrandelli

Condividi

A Palermo la Polizia ha denunciato quattro presunti responsabili, tra cui due minorenni, del pestaggio nel bar “U cafè sicilianu” in via Alloro, in cui è stato aggredito anche l’assessore comunale, Fabrizio Ferrandelli, intervenuto per difendere il commerciante accerchiato. E’ accaduto che due ragazze si sono recate al bar per una consumazione. Pochi minuti dopo, un uomo è entrato nel locale accompagnato da una delle due ragazze, sostenendo che le avessero reso un resto sbagliato. In un attimo, altri sei soggetti sono piombati nel bar e si sono scagliati con calci e pugni contro il titolare, Rosario Napoli. Da qui la reazione di Ferrandelli, che commenta: “Rosario è il simbolo di una generazione che crede in se stessa e nel futuro di questa città, che non cede alla violenza e alla sopraffazione, che con coraggio rialza la saracinesca e mostra il suo sorriso nonostante l’amarezza.”