Quasi 24 milioni di euro per le reti idriche agrigentine

La Regione ha stanziato quasi 24 milioni di euro per ottimizzare e rendere più efficienti e monitorabili le reti idriche di 12 Comuni agrigentini: Canicattì, Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa e Villafranca Sicula. Il presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Aica, Giovanni Cirillo, afferma: “L’obiettivo è modernizzare la gestione delle reti, ridurre in modo significativo le perdite idriche e recuperare risorse oggi disperse con un effetto diretto anche sulla diminuzione della fornitura acquistata dal gestore sovrambito Siciliacque”.
Notizie correlate
-
Mucci (SGS) : “La Prefettura di Agrigento incarna il ponte tra Stato e territorio. Un lavoro instancabile che rafforza legalità, accoglienza e sviluppo in una provincia al centro di sfide nazionali”Condividi Visualizzazioni 178 In un anno segnato da sfide complesse come i flussi migratori, la crisi...
-
Alla Zisa di Palermo un grande progetto per il recupero del quartiere su un terreno donato dal pentito Leonardo VitaleCondividi Visualizzazioni 163 Si è svolta nel monastero di Santa Caterina, una grande cena di beneficenza...
-
Trapani, uomo trovato morto nei pressi del Pala Shark: indagini in corsoCondividi Visualizzazioni 346 Un uomo è stato rinvenuto senza vita nella tarda serata di ieri a...