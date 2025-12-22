Quasi 24 milioni di euro per le reti idriche agrigentine

Condividi

Visualizzazioni 206

La Regione ha stanziato quasi 24 milioni di euro per ottimizzare e rendere più efficienti e monitorabili le reti idriche di 12 Comuni agrigentini: Canicattì, Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa e Villafranca Sicula. Il presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Aica, Giovanni Cirillo, afferma: “L’obiettivo è modernizzare la gestione delle reti, ridurre in modo significativo le perdite idriche e recuperare risorse oggi disperse con un effetto diretto anche sulla diminuzione della fornitura acquistata dal gestore sovrambito Siciliacque”.