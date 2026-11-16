Qualità della vita, il sindaco Sodano: “Dal fondo si risale con una città unita”.

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L’indagine sulla Qualità della vita 2026 di ItaliaOggi e Università Sapienza colloca la provincia di Agrigento al 103° posto su 107, la stessa posizione dello scorso anno. Per affari e lavoro siamo all’ultimo posto in Italia. Siamo tra gli ultimi anche per sanità e servizi. Sono numeri duri che vanno guardati in faccia, senza giri di parole.

È giusto però sapere come leggerli. Questi dati riguardano l’intera provincia, non soltanto la città. Sono stati raccolti nei primi mesi dell’anno e raccontano un’eredità che abbiamo ricevuto e dalla quale abbiamo il dovere di risalire.

Risalire vuol dire prima di tutto rimettere in piedi i servizi. Vuol dire mettere finalmente in regola i conti e assicurarsi che nessun euro dei cittadini vada sprecato, come purtroppo la cronaca giudiziaria continua a raccontarci. Lo dico con chiarezza a una classe politica spregiudicata che oggi, bocciata dal voto popolare, vorrebbe convincerci che quarant’anni di disastri si possano risolvere in pochi mesi. Non è così e loro lo sanno bene.

Per risalire servono anche lavoro e impresa. È per questo che, oltre all’impegno per la città, cerco investimenti e opportunità che devono arrivare da tutto il mondo. Ma serve qualcosa che nessuna classifica misura. Serve una comunità che la smetta di dividersi. Le polemiche sterili e le battaglie di parte hanno già fatto abbastanza danni a questa città. Chi rema contro Agrigento per un proprio tornaconto non colpisce il Sindaco, colpisce tutti noi. Abbiamo bisogno di una città unita, non frammentata. Istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, ognuno con la propria parte.

Diamo tempo alla squadra che abbiamo costruito, una squadra fatta di competenza, spirito di sacrificio e religioso rispetto per la cosa pubblica. Insieme possiamo invertire questi numeri, perché il metodo del passato diventi soltanto una pagina da mettere alle spalle della Sicilia.

Il fondo della classifica non è un destino. Noi continuiamo a lavorare ogni giorno, accanto a tutti coloro che vogliono lasciare un segno, perché ogni piccolo passo avanti è una vittoria. Tempo, coraggio, fatica. Elementi che conosciamo bene e che non ci fanno paura.”