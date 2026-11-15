Qualità della vita, Agrigento sprofonda: ultima in Italia per affari e lavoro. È 103ª su 107 nella classifica generale

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La fotografia impietosa dell’indagine 2026 di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma. La provincia agrigentina conquista la maglia nera nazionale per opportunità economiche e occupazionali. Male anche reddito, sanità, istruzione e turismo. Qualche segnale positivo arriva soltanto dalla sicurezza.

Agrigento resta intrappolata nelle ultime posizioni della classifica nazionale sulla qualità della vita. E questa volta arriva un dato che pesa come un macigno: nella graduatoria dedicata ad affari e lavoro, la provincia agrigentina è ultima in Italia. Centosettesima su 107 province, senza possibilità di appello.

È quanto emerge dalla 28ª edizione dell’indagine sulla qualità della vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Una ricerca che prende in esame nove differenti dimensioni della vita nei territori italiani, restituendo una fotografia delle condizioni economiche, sociali e dei servizi a disposizione dei cittadini.

Nella classifica generale Agrigento occupa il 103° posto su 107, esattamente come nell’edizione precedente. Un’immobilità che non rappresenta affatto una buona notizia: significa che il territorio continua a non riuscire a recuperare terreno e a superare le difficoltà strutturali che lo relegano stabilmente nelle retrovie del Paese.

Ma è soprattutto il capitolo affari e lavoro a raccontare una situazione particolarmente preoccupante. Agrigento perde altre due posizioni rispetto al 2025, quando era 105ª, e precipita all’ultimo posto nazionale. È il segnale di un sistema economico che fatica a creare opportunità, sostenere le imprese, favorire l’occupazione e attrarre nuovi investimenti.

Non va meglio sul fronte del reddito e della ricchezza, dove la provincia si colloca al 104° posto. Anche il sistema sanitario presenta un quadro difficile, con Agrigento al 103° posto. L’istruzione e la formazione si fermano al 97° posto, mentre turismo, intrattenimento e cultura raggiungono appena la centesima posizione.

Numeri che, messi insieme, delineano un territorio alle prese con problemi profondi: poche opportunità lavorative, difficoltà economiche, servizi che non riescono a garantire standard soddisfacenti e un’offerta culturale e turistica che non si traduce ancora in una crescita adeguata.

Qualche elemento meno negativo emerge sul versante ambientale, con il 75° posto, e per quanto riguarda la popolazione, dove Agrigento raggiunge la 70ª posizione.

I risultati migliori arrivano invece dalla sicurezza. Nella categoria reati e sicurezza la provincia conquista il 19° posto nazionale, mentre nella sicurezza sociale compie un significativo balzo in avanti, passando dal 93° al 55° posto.

Un quadro, dunque, non completamente negativo, ma nel quale le criticità economiche e occupazionali continuano a rappresentare il problema più evidente.

La Sicilia non riesce a rialzare la testa. Anche allargando lo sguardo all’intera Sicilia, il quadro non cambia. Nessuna provincia dell’Isola riesce a raggiungere le posizioni alte della graduatoria nazionale.

Ragusa è la prima provincia siciliana, ma soltanto all’82° posto. Seguono Messina al 93°, Trapani al 94°, Siracusa al 95°, Enna al 100°, Palermo al 102° e Agrigento al 103°. Alle spalle dell’Agrigentino rimane soltanto Caltanissetta, al 104° posto.

A livello nazionale, il podio della qualità della vita 2026 è occupato da Bolzano, Milano e Bologna. All’estremo opposto della graduatoria si trova Taranto, ultima tra le 107 province italiane.

La fotografia è chiara: Agrigento non riesce a offrire ai propri cittadini le opportunità economiche e lavorative che dovrebbero rappresentare la base per costruire il futuro. E mentre il territorio continua a confrontarsi con la fuga dei giovani, la difficoltà di fare impresa e la carenza di prospettive occupazionali, la classifica di ItaliaOggi consegna l’ennesima fotografia di un divario che non accenna a ridursi.

Una graduatoria non è certamente l’unico parametro per giudicare un territorio, ma quando gli stessi problemi si ripresentano anno dopo anno, diventa difficile considerarli episodi isolati. Dietro quei numeri ci sono cittadini, famiglie, lavoratori e imprese che ogni giorno fanno i conti con una realtà che continua a offrire poche possibilità di crescita.