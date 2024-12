Quadruplice investimento in via Callicratide: denunciata una donna ubriaca

Condividi

E’ stata identificata la persona che la notte tra venerdì e sabato scorsi ad Agrigento in via Callicratide ha investito quattro automobili posteggiate danneggiandole e poi ha proseguito la marcia come se nulla fosse. I Carabinieri, subito dopo l’investimento, hanno denunciato una donna di 30 anni. Lei è stata ubriaca alla guida dell’automobile Volkswagen di un’amica, come confermato dal test dell’etilometro, da cui è emerso un tasso di almeno due volte il limite consentito. All’Autorità giudiziaria risponderà del reato di guida in stato di ebbrezza.