Quadrivio Spinasanta, aggredisce due poliziotti durante un controllo: arrestato un 38enne

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Momenti di tensione al Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito due agenti della Polizia di Stato. I poliziotti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale.

L’episodio si è verificato in viale Regione Siciliana, dove le Volanti sono intervenute in seguito a una segnalazione relativa a una lite. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno deciso di sottoporre a controllo un cittadino tunisino di 38 anni.

L’uomo, stando alla ricostruzione dei fatti, avrebbe reagito con violenza, andando in escandescenza e tentando di colpire i poliziotti. Ne è nata un’aggressione nel corso della quale entrambi gli agenti hanno riportato lesioni, fortunatamente lievi.

Il trentottenne è stato quindi arrestato con le accuse di minacce, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

I due poliziotti sono stati accompagnati in ospedale per ricevere le cure necessarie.