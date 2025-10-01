Putiferio a Licata: tre arresti

A Licata i poliziotti e i carabinieri dei locali Commissariato e Compagnia hanno arrestato un uomo ai domiciliari, e due minorenni nel carcere Malaspina. Gli si contestano i reati di danneggiamento, lesioni personali, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati impegnati in una operazione di rimozione di alcune automobili abbandonate da tempo in strada e senza assicurazione. Ebbene, si è scatenato un putiferio: sono stati insultati e aggrediti. L’epilogo delle manette. Le automobili sono state sequestrate.
