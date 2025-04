Punta Bianca: riserva naturale sull’albo pretorio

Condividi

Vi è ottimismo nel merito della prospettiva che Punta Bianca, tratto di costa pregiato tra Agrigento e Palma di Montechiaro, sia riconosciuta come riserva naturale, un traguardo ambito da tempo. Infatti, l’assessorato regionale a Territorio e akbiente ha inviato ai due Comuni interessati, Agrigento e Palma di Montechiaro, il decreto di istituzione della riserva, da pubblicare nell’albo pretorio per un mese, al fine di consentire ai cittadini di opporre eventuali osservazioni. L’associazione ambientalista MareAmico, coordinata da Claudio Lombardo, da sempre battagliera sostenitrice del riconoscimento, ringrazia l’assessore a Territorio e ambiente, Giusy Savarino, per l’impegno profuso e testimoniato.