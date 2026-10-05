Pugno in faccia davanti a un locale: minorenne aggredisce un tassista in via Atenea

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Ancora un episodio di violenza nel cuore della movida agrigentina. Un tassista è finito in ospedale dopo essere stato aggredito, nella serata di ieri, da un minorenne mentre si trovava in via Atenea, davanti a uno dei locali più frequentati del centro storico.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata improvvisamente una discussione, degenerata in pochi istanti in una violenta aggressione. Dopo alcuni spintoni, il giovane avrebbe colpito il tassista al volto con un pugno, forse più di uno.

L’uomo ha riportato diverse ferite e contusioni e, nell’aggressione, ha anche visto andare in frantumi gli occhiali da vista. È stato necessario l’intervento del personale del 118, che lo ha soccorso e trasferito al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio per le cure del caso.

A riportare la situazione alla normalità sono stati gli agenti di polizia e i carabinieri impegnati nei consueti servizi di ordine pubblico predisposti nel fine settimana per garantire la sicurezza della movida.

Restano da chiarire le ragioni che hanno fatto scattare l’aggressione. Sarà lo stesso tassista, una volta formalizzata la denuncia, a ricostruire davanti alle forze dell’ordine quanto accaduto. Per episodi di questo tipo, infatti, si procede a querela di parte.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza in via Atenea, dove nelle ultime settimane non sono mancati momenti di tensione e interventi delle forze dell’ordine. La movida continua dunque a rappresentare un fronte delicato per la sicurezza del centro storico, tra risse, aggressioni e controlli sempre più frequenti.