Pubblicizzò il tradimento del marito: assolta

Redazione Palermo
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La Corte d’Appello di Palermo ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, una donna agrigentina di 34 anni, già condannata in primo grado a 4 mesi di reclusione e al risarcimento del danno all’ex marito, un dentista, e ad una sua assistente, nuova compagna di lui e madre di un suo figlio. L’imputata nel 2020 scoprì il tradimento del marito, e lo denunciò pubblicamente su un gruppo WathsApp incorrendo, secondo la Procura di Agrigento, nel reato di diffamazione. I giudici d’Appello hanno accolto la tesi difensiva dell’avvocato Daniela Posante, ovvero che la donna non ha leso alcuna reputazione ma ha denunciato il vero.

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