Pubblicato il bando per la concessione di sepolture a Bonamorone. L’intervento di Sollano e Miccichè

L’assessore comunale di Agrigento con delega agli Impianti cimiteriali, Alessandro Sollano, e il sindaco, Francesco Miccichè, hanno avviato un’asta pubblica (con relativo bando) per la concessione, per 99 anni rinnovabili, delle sepolture nel cimitero di Bonamorone. Gli interessati possono presentare istanza di manifestazione di interesse e offerta economica, con un aumento minimo di 500 euro rispetto al prezzo base. Le offerte devono essere consegnate entro il prossimo 10 dicembre, entro le ore 12, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agrigento. Ogni partecipante può presentare offerta per uno o più lotti, ma sarà aggiudicata una sola sepoltura per ciascun concorrente, in base alla graduatoria degli offerenti. In caso di parità di offerta, saranno preferiti: cittadini con congiunti tumulati nel cimitero, cittadini più anziani, cittadini con maggiore anzianità di residenza ad Agrigento, e coloro che hanno già richiesto una sepoltura nel cimitero di Bonamorone. La gara si svolgerà il 16 dicembre, alle ore 10, presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali.

L’assessore Sollano e il sindaco Miccichè commentano: “Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende rispondere in modo concreto alle esigenze della cittadinanza, garantendo una gestione trasparente e regolare delle sepolture nel nostro cimitero. Il bando non solo offre la possibilità di accedere alle concessioni cimiteriali in modo equo e conforme alle normative, ma intende anche preservare la memoria storica e il decoro delle sepolture, elementi fondamentali per ogni comunità. Ci auguriamo che questa procedura sia accolta positivamente dai cittadini, che avranno l’opportunità di partecipare in maniera attiva e trasparente.”