Pubblicata la graduatoria per i progetti di gestione sostenibile delle acque in agricoltura

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È stata pubblicata sul sito della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso per la redazione di progetti di investimento destinati alla gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque. Sono state ammesse 185 istanze, per un totale di 4 milioni e 600 mila euro di finanziamenti, previsti dal Piano operativo complementare 2014-2020. “Il governo Schifani – afferma l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – offre un sostegno concreto al comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori, assicurando continuità produttiva alle imprese”. Il bando, destinato alle piccole e medie imprese agricole, finanzierà la realizzazione di vasche, laghetti, invasi e serbatoi per l’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico. La graduatoria definitiva è consultabile sul sito ufficiale della Regione.