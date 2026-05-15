Provincia Agrigento: manutenzione straordinaria strade provinciali ovest, appalto da 2,8 milioni

Redazione
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La Provincia di Agrigento ha firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest, affidando i lavori alla società Isor Costruzioni Srl nell’ambito di un accordo quadro annuale. L’appalto, interamente finanziato con fondi del bilancio provinciale, ha un valore complessivo di 2 milioni e 807 mila euro oltre Iva, inclusi 84 mila euro per oneri di sicurezza, e dovrà essere completato entro un anno dalla consegna dei lavori. L’intervento rientra nel piano della Provincia volto a migliorare la viabilità delle arterie più deteriorate, integrandosi con ulteriori finanziamenti regionali e nazionali già destinati alla manutenzione stradale.

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