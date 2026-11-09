Prove tecniche di Politiche abbinate alle Regionali

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Il centrodestra raggiunge il campo largo nei consensi. Cateno De Luca probabilmente occasione di compensazione contro Vannacci.

Il centrodestra raggiunge il campo largo nei consensi e si riapre la partita in vista delle elezioni Politiche del 2027, probabilmente abbinate alle Regionali in Sicilia. È il quadro delineato dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli, che fotografa un riequilibrio tra i due schieramenti e attribuisce alla Sicilia un ruolo rilevante negli equilibri della coalizione di governo. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28%, mentre Forza Italia guadagna mezzo punto in una settimana e sale al 7,5%, rafforzando soprattutto l’area moderata. La Lega è al 5% e Noi Moderati all’1,5%.

Sul fronte delle opposizioni, il Partito democratico perde mezzo punto e scende al 20%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 13%. Alleanza Verdi e Sinistra cresce fino al 6,5%; Azione è al 3%, Italia Viva al 2,5% e Più Europa all’1,5%. Tra le altre forze, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci raggiunge il 6,5%, lo stesso livello di Avs. Il sondaggio assegna inoltre l’1,5% a Sud chiama Nord, il movimento fondato da Cateno De Luca, che conferma una capacità di attrazione anche oltre i confini siciliani. Proprio il peso elettorale dell’isola viene indicato come elemento decisivo: l’eventuale avvicinamento di De Luca al centrodestra potrebbe contribuire a compensare l’effetto politico di Vannacci, mentre la crescita di Forza Italia viene collegata anche ai consensi raccolti in Sicilia. La fotografia resta quella di una competizione aperta, con le due coalizioni appaiate e movimenti ancora in corso nei rispettivi schieramenti. La possibile collocazione di De Luca è quindi una variabile delle strategie del centrodestra: il suo radicamento siciliano potrebbe incidere sugli equilibri della coalizione, pur a fronte dell’1,5% nazionale attribuito a Sud chiama Nord.