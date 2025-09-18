Protocollo di intesa tra Polo Universitario Agrigento e il Comune di Favara, la soddisfazione della presidente del Consiglio Miriam Mignemi

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per la per la firma del Protocollo d’intesa tra il Polo Territoriale Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo e il Comune di Favara, una giornata storica per il nostro Ente che si riflette in positivo sulla nostra Comunità” – dichiara la presidente del Consiglio comunale di favara Miriam Mignemi.

“Tutto nasce – continua Mignemi – da una chiacchierata con Alberto Nobile, nostro concittadino, sullo sviluppo della mobilità , il voler partire da Favara con nuovi progetti in merito, e sul potenziale di location del nostro comune, legate allo sport, alcune in stato di abbandono , vedi il palazzetto dello Sport , altre inutilizzate ( vedi la struttura del Parco di Giufà), abbiamo incontrato personalmente il prof Tuzzolino spiegato le nostre idee e stilato insieme una bozza di protocollo d’intesa, poi sposata dal Sindaco e dall’allora assessore al ramo Antonio Liotta e l’architetto Giacomo Sorce si mise subito all’opera per completare la stesura di un protocollo d’intesa che diventa effettivamente un originale strumento di crescita in termini culturali, di innovazione e di indotto economico.

Il Presidente prof. Giovanni Francesco Tuzzolino ha dichiarato che questa firma ha una grande importanza per lui e per l’Università in quanto il Protocollo d’intesa con Favara, per come è strutturato, rappresenta la prima convenzione di collaborazione fattiva del territorio con il Polo universitario, il Polo è del territorio, ha ribadito, quindi è lungimirante quanto logico avere un’interlocuzione diretta con il territorio.
È la prima volta che un protocollo del genere passi dal Consiglio dell’Università di Palermo, per questo è stato richiesto del tempo per definirlo nel dettaglio essendo sui generis e ha suscitato l’interesse del Senato accademico per l’enorme potenziale che ha come strumento.

Nella sostanza, il Comune di Favara e l’Università di Agrigento avviano un percorso congiunto per la creazione di un Hub dedicato a sport e mobilità che unisce istituzioni, accademia e comunità locale. Lo sport viene inteso come benessere e coesione sociale, la mobilità come elemento condiviso e sostenibile  per migliorare le condizioni di vita della comunità.
Le opportunità per il Comune e per l’Università le possiamo riassumere in alcuni punti:

  • Creazione di un Hub di interesse regionale capace di attrarre attenzione della Regione e della comunità territoriale.
    • Rafforzamento dei rapporti con enti istituzionali (CONI, ANAS, ACI).
      • Stimolo all’imprenditoria locale attraverso progettualità condivise.
  • Apertura di nuovi percorsi di ricerca e formazione applicata su sport, benessere e mobilità.
    • Laboratori territoriali e coinvolgimento diretto degli studenti in progetti concreti.
      • Possibilità di partnership scientifiche e accesso a fondi europei/PNRR.

Ringrazio personalmente e a nome del Consiglio comunale – conclude Miriam Mignemi – il Presidente prof Giovanni Francesco Tuzzolino, Giuseppe Caramazza che per sua competenza ha curato le parti burocratiche, Alberto Nobile, dalle cui iniziative tutto parte, il Sindaco e l’Amministrazione comunale e Giacomo Sorce per aver accolto e colto l’iniziativa che apre un nuovo capitolo per Favara”.

