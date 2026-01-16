Protezione Civile Sicilia, lunedi e martedi prossimi situazione meteorologica di fortissima intensità

Condividi

Le condizioni meteo della Sicilia vedranno un ulteriore peggioramento ad iniziare dalla prossima settimana. Di seguito pubblichiamo la nota stampa che ha diramato questa sera il massimo responsabile della Protezione Civile Salvatore Cocina attraverso la pagina di facebook della Protezione Civile siciliana.

Preallertamento per condizioni meteo avverse. Ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile. Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un *allertamento preventivo* di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi.

Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: -punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; -cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; -alberature, pali e tralicci; -coperture leggere e strutture temporanee; -strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate. Si invita inoltre a: -allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego; -predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC; -informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio -mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile, del CFRS e con le Prefetture competenti.

Si attendono eventuali aggiornamenti che saranno immediatamente comunicati.