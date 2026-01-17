Protezione Civile Sicilia, Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani

Condividi

Visualizzazioni 110

La Protezione Civile siciliana anche per domani ha diramato ancora una volta l’Allerta Gialla in gran parte dell’Isola che comprende anche la provincia di Agrigento. Le condizioni meteo saranno avverse con rischio elevato di meteo idrogeologico e idraulico che prevedo forti piogge e anche forti temporali.

A tal proposito il sindaco di Agrigento invita la cittadinanza a:

– Limitare gli spostamenti;

– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;

– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.