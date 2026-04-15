Protezione Civile, si prolunga l’Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani

Redazione
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La protezione Civile siciliana ha diramato anche oggi l’Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani. Il tutto a causa di condizioni meteo avverse che interesseranno buona parte dell’Isola compresa quella occidentale.

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè invita pertanto la cittadinanza a:

 Limitare gli spostamenti;
– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;
– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;
– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;
– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;
– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;
– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;
– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;
– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;
– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;
– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.

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