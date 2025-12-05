Protezione Civile, prolungata l’Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani

Condividi

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani. Sul territorio palermitano è prevista allerta gialla, così come su tutta la fascia costiera settentrionale dell’isola.

Le province di Agrigento e Caltanissetta (Zone D, E, F) sono state interessate dall’allerta Gialla (Zone D, E) nel corso di venerdì sera. Tuttavia, per la giornata di sabato, si prevede un miglioramento generale. L’instabilità residua del mattino, che potrebbe portare deboli piogge, lascerà spazio a cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi lungo la fascia costiera meridionale. Permarranno condizioni di vento forte settentrionale, con mari molto mossi.