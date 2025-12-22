Protezione Civile, piogge e temporali in agguato, fino alla mezzanotte di domani sarà Allerta Gialla

Condividi

l dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico valido dalla mezzanotte di stasera, lunedì 22 dicembre, e per le 24 ore successive. Il sindaco invita la cittadinanza alla massima attenzione segnalando la possibilità di rovesci e temporali e ricordando alcune regole di comportamento utili a ridurre rischi e situazioni di pericolo.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, invita pertanto la cittadinanza a:

– Limitare gli spostamenti;

– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;

– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.