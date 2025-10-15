Protezione Civile, per il terzo giorno consecutivo ancora Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani 16 ottobre

La Protezione Civile proclama per la terza volta consecutiva l’Allerta Gialla in tutta la Sicilia a causa del perdurare delle condi meteo avverse che in questi giorni hanno colpito l’Isola.

Il sindaco di Agrigento avverte:
– Limitare gli spostamenti;
– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;
– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;
– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;
– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;
– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;
– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;
– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;
– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;
– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;
– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leo

