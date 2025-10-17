Protezione Civile, per il quarto giorno diramata ancora l’Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani

Condividi

La Protezione Civile siciliana comunica che a causa di condizioni metereologiche avverse anche per tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte, è stata diramata l’Allerta Gialla in tutta l’Isola.

Rovesci e temporali sono in agguato in tutto il territorio siciliano. A tal proposito il sindaco di Agrigento Franco Miccichè avverte:



– Limitare gli spostamenti;

– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;

– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone.