Protezione Civile dirama Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani

Ancora un Allerta Gialla diramato dal dipartimento della Protezione Civile siciliana. Condizioni meteo avverse attraverseranno la Sicilia con spiccato riferimento alla zona occidentale dove è possibile il rischio idrogeologico ed idraulico. Oltre alle piogge potranno verificarsi anche forti temporali. L’allerta è valido fino alla m mezzanotte di domani 11 febbraio 2026.

A tal proposito il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè invita la cittadinanza a:

– Limitare gli spostamenti;
– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;
– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;
– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;
– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;
– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;
– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;
– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;
– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;
– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;
– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.

