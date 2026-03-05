Protezione Civile, da stasera e fino alla mezzanotte di domani Allerta Gialla

La protezione Civile siciliana ha diramato per tutta la giornata di domani, a partire da stasera, l’allerta meteo Gialla. La Sicilia verrà interessata da piogge o temporali che comunque non dovrebbero essere di forte intensità. Rimane il rischio idrogeologico e idraulico soprattutto nella zona occidentale dell’Isola.
