La Protezione Civile siciliana ha diramato per tutta la giornata di domani fino alla mezzanotte Allerta Meteo Arancione, per condizioni meteo avverse, in tutta la Sicilia.

Ne consegue che, da qui a poco, i sindaci faranno le ordinanze con tutte le misure previste, comprese quelle di chiusura della scuole come spesso avviene quando l’allerta meteo è Arancione.