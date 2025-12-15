Protezione Civile, da oggi e fino alla mezzanotte di domani Allerta Gialla

Condividi

La Protezione Civile siciliana ha diramato per oggi, dalle ore 16 e fino alla mezzanotte di domani 16 dicembre, l’Allerta meteo Gialla in tutta la Sicilia che verrà colpita da condizioni mete avverse con rischio idrogeologico.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè avvisa la cittadinanza:

– Limitare gli spostamenti;

– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;

– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.