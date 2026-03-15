Protezione Civile, continua l’Allerta Gialla anche per domani, condizioni meteo avverse

Redazione
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La Protezione Civile siciliana ha diramato (continuando) l’Allerta Gialla anche per tutta la giornata di domani (16/3) fino alla mezzanotte. Condizioni meteo avverse interesseranno buona parte della Sicilia compresa quella occidentale dove permane il rischio idrogeologico e idraulico a causa di forti piogge che potranno svilupparsi anche in temporali.

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