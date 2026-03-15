Protezione Civile, continua l’Allerta Gialla anche per domani, condizioni meteo avverse

La Protezione Civile siciliana ha diramato (continuando) l’Allerta Gialla anche per tutta la giornata di domani (16/3) fino alla mezzanotte. Condizioni meteo avverse interesseranno buona parte della Sicilia compresa quella occidentale dove permane il rischio idrogeologico e idraulico a causa di forti piogge che potranno svilupparsi anche in temporali.
Notizie correlate
-
Il Messico conquista il Tempio d’Oro alla 78ª edizione del Mandorlo in FioreCondividi Visualizzazioni 437 i chiude con il trionfo del Messico la 78ª edizione del Mandorlo in...
-
Incendio in un appartamento a Sant’Angelo Muxaro, uomo perde la vitaCondividi Visualizzazioni 214 Titolo: Incendio in un appartamento a Sant’Angelo Muxaro, uomo perde la vita Tragedia...
-
Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta che…non sorveglia affatto. Silenzio e inerzia sulle misure alternative: il caso Arnone e le ombre sui controlli del Tribunale nissenoCondividi Visualizzazioni 2.204 C’è una domanda che in queste settimane circola con sempre maggiore insistenza: come...