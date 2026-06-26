Protezione Civile, Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domani 27 giugno. Piogge e temporali su tutta l’Isola

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La Protezione Civile della Regione Siciliana ha confermato anche per domani, sabato 27 giugno, l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con validità fino alla mezzanotte.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse su tutta la Sicilia, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi che potrebbero causare criticità, allagamenti e disagi alla circolazione.

Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo, a non sostare in prossimità di torrenti, sottopassi e aree a rischio allagamento e a seguire gli aggiornamenti diramati dalla Protezione Civile e dalle autorità locali.

La raccomandazione è quella di adottare comportamenti prudenti per tutta la durata dell’allerta.