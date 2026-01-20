Protezione Civile, allerta gialla ad Agrigento fino a domani, resta rossa nell’Est

Condividi

Resta alta l’attenzione sul fronte del maltempo in Sicilia. La Protezione civile ha diramato pochi minuti fa un nuovo bollettino che conferma l’allerta gialla per la provincia di Agrigento fino alla mezzanotte di domani, mentre permangono condizioni critiche in Sicilia centrale (arancione) e orientale, dove l’allerta resta rossa per l’intera giornata di domani.

Secondo quanto comunicato, le aree maggiormente a rischio continuano a essere interessate da fenomeni intensi, con possibili criticità legate a piogge abbondanti, temporali e rischio idrogeologico. Per questo motivo, nelle zone in allerta rossa è raccomandata la massima prudenza e l’osservanza delle indicazioni delle autorità locali.

Per quanto riguarda l’Agrigentino, al momento non sono ancora state rese note le decisioni dei sindaci in merito a un’eventuale chiusura delle scuole per la mattinata di domani. Le amministrazioni comunali sono in costante contatto con la Protezione civile e nelle prossime ore potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali.

La situazione è in continua evoluzione e si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.