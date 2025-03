Condividi

Ad Agrigento proseguono le iniziative legate al 77° Mandorlo in Fiore.

Questa sera in via Atenea alle ore 21 si svolgerà lo Street Folk Festival. L’evento, il cui tema centrale è la convivialità, è volto a celebrare l’incontro tra i popoli e l’accoglienza calorosa di Agrigento verso le culture di tutto il mondo.

L’iniziativa coinvolge tutti i gruppi folkloristici internazionali che, esibendosi uno per ogni attività commerciale, animeranno il salotto della città regalando così al pubblico la magia delle loro tradizioni artistiche.

I locali di Via Atenea, preventivamente coinvolti dall’organizzazione del 77º Mandorlo in Fiore, saranno ambasciatori dell’ospitalità agrigentina, accogliendo cittadini, visitatori e artisti in un’atmosfera di festa e condivisione.

Tra le 22:30 e le 23 è atteso il momento clou della serata: tutti i performer dei gruppi si riuniranno nel cuore della Via Atenea per un simbolico abbraccio collettivo, testimoniando unità e fratellanza tra le culture internazionali.

A rendere l’atmosfera ancora più intensa e frizzante saranno il DJ Giannino e l’animazione di Paquito Danile, con la partecipazione di Marco Catalano che trascineranno in “pista da ballo” il pubblico con un mix di musiche etniche.

Cittadini e visitatori sono invitati a partecipare ad una serata che si prospetta splendida e suggestiva, all’insegna della musica, della tradizione, dell’accoglienza e della condivisione.