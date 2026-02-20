Proseguono i lavori di rigenerazione urbana nel quartiere Terravecchia di Agrigento

Condividi

Ad Agrigento, nel centro storico, proseguono i lavori di rigenerazione urbana nel quartiere Terravecchia, con il completamento dei solai di copertura dei locali seminterrati antistanti l’antica chiesa di San Giovanni di Dio, utilizzati un tempo come lavatoi. E’ stato costruito il piano di calpestio della terrazza che collegherà la Salita San Domenico al cortile Raccomandati. Ripristinati i percorsi storici tra il cortile Raccomandati, il cortile Guarraci e la chiesa, con nuove scale di accesso ai lavatoi. Completati i lavori di illuminazione della scalinata San Domenico, ed è in corso l’installazione di dissuasori su via Barone per migliorare la sicurezza e la fruibilità. Si lavora al restauro della chiesa, e alla creazione di nuovi alloggi nell’area dell’ex Istituto Schifani.

Gerlando Principato

L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “Terravecchia è oggi un cantiere vivo, dove recupero storico, nuova residenzialità e qualità degli spazi urbani procedono insieme, restituendo identità e futuro al nostro centro storico”.