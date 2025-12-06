Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento: sospesa un’attività a Fontanelle, sanzioni anche al Villaggio Mosè

Condividi

Visualizzazioni 165

Proseguono senza sosta i controlli della polizia locale di Agrigento all’interno degli esercizi commerciali della città. Le verifiche, mirate a garantire il rispetto delle normative amministrative e igienico–sanitarie, hanno portato a diverse contestazioni.

Nel quartiere di Fontanelle gli agenti hanno disposto la sospensione immediata di un’attività risultata priva della Scia, il documento necessario per l’avvio e la conduzione dell’esercizio, oltre che dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Per il titolare è scattata anche una sanzione amministrativa.

Controlli anche al Villaggio Mosè, dove il proprietario di un locale è stato multato per non aver esposto la tabella informativa obbligatoria relativa alla vendita di alcolici e per essere sprovvisto dell’etilometro previsto dalla normativa vigente. La sanzione elevata ammonta a 800 euro.

Le verifiche, fanno sapere dal comando della polizia locale, continueranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei consumatori e il corretto svolgimento delle attività commerciali sul territorio comunale.