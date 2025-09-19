Prorogati i bandi per i centri di compostaggio

E’ stata prorogata al 31 ottobre la scadenza dei bandi del dipartimento rifiuti per l’allestimento dei centri comunali di raccolta e degli impianti di compostaggio di prossimità. La decisione mira a consentire una maggiore partecipazione dei Comuni. L’assessore regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, afferma: “Il governo regionale vuole dialogare con gli enti locali per trovare soluzioni concrete. Mercoledì incontrerò il presidente dell’Associazione dei Comuni per concordare una strategia di condivisione e sensibilizzazione che permetta ai Comuni, singoli o associati, di sfruttare queste opportunità”.
