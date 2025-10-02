Prorogata la sanatoria del bollo auto

Condividi

La manovra finanziaria quater della Regione Siciliana, già approvata dal governo, è adesso in Aula in esame in Commissione Bilancio. Tra gli emendamenti proposti vi è, a firma del deputato Ignazio Abbate, una nuova proroga della sanatoria per gli evasori del bollo auto. Il testo prevede la possibilità della regolarizzazione con il pagamento delle tasse scadute al 31 dicembre 2024 senza incorrere in sanzioni e mora. Per accedere a tale agevolazione basterà saldare il debito entro il 31 dicembre di quest’anno.